قرار مستحيل.. آخر تطورات طلب إعادة مباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



قطع الجنوب أفريقي رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الشك باليقين في طلب مصر بإعادة مباراته ضد السنغال .

وشهدت مباراة المنتخب المصري أمام السنغال بإياب الجولة الحاسمة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، تجاوزات ومناوشات من الجماهير التي حضرت في مدرجات ملعب عبدالله واد بالعاصمة داكار.

وانتهت المباراة بفوز السنغال بهدف نظيف، وهو نفس نتيجة الذهاب، لتمتد المباراة لضربات الترجيح التي فاز خلالها أسود التيرانجا بنتيجة 3-1، ليحجز بطاقة التأهل للمونديال، ويفقد الفراعنة فرصة الصعود لكأس العالم.

وقال هاك في تصريحات تيلفزيونية إنه طالما لم يحدث اقتحام للجماهير السنغالية لملعب المباراة لن يتم إعادة المباراة على ملعب محايد.

من جانبه هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا - الاتحاد السنغالي بصعود منتخب بلاده لكأس العالم وهو ما يعطي مؤشراً حول مستقبل شكوى مصر .

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على مجموعة من العقوبات تجاه الأحداث التي صاحبت مباراة مصر والسنغال تندرج بين الغرامة المالية ولعب مباراة مع عدد محدود من الجماهير أو لعب مباراة على أرض محايدة أو حظر اللعب في ملعب معين أو اللعب بدون جماهير.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن قبل إنطلاق مبارات مصر والسنغال التقدم بصورة رسمية بشكوى ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسئول الأمن والاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليطلب بإعادة المباراة لاحقاً.

ووفقاً للوائح فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم هو المخول به بنظر القضية لأن مباريات تصفيات المونديال تقام تحت مظلته.

وسيطلب فيفا من مصر دفع رسوم الشكوى وأسبابها، ليتم نظرها من لجنة الانضباط وسماع أقوال الطرفين.

وأعلن اتحاد الكرة مغادرة لجنة لدولة قطر في الخامسة فجر يوم الخميس؛ حيث تم تجهيز ملفًا ووضعه على (فلاشة) تحمل كل ما دار بالمباراة وكذلك ماحدث في مباراة المنتخب الوطني الشهيرة أمام نظيره زيمبابوي التي تمت إعادتها بسبب حجارة ألقاها مُشجع.

ويرى اتحاد الكرة أن الأمور متشابهة بين المباراتين.أعلن اتحاد الكرة تمثيل الثلاثي جمال علام رئيس مجلسه وعضوي المجلس حازم إمام وعامر حسين له في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم الـ 72 (كونجرس فيفا).

وتستضيف العاصمة القطرية، الدوحة يوم غد الخميس، كونجرس فيفا، قبل يوم واحد من قرعة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، التي ستُجرى يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يسبق الكونجرس اجتماع مجلس فيفا اليوم الأربعاء؛ جيث سيشهد تقارير وقرارات هامة على جدول الأعمال.