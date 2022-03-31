قمة اليد.. ماذا يحتاج الأهلي والزمالك لحسم لقب الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قمة منتظرة في السادسة مساءً ستكون بين الأهلي والزمالك في كرة اليد، حيث ستقام المباراة على صالة "حسن مصطفى" ضمن مباريات الدورة المجمعة الثانية والختامية للمنافسة على لقب دوري المحترفين المصري للرجال موسم (2021 - 2022).

جدول الترتيب كالتالي:

1- الزمالك 16 نقطة

2- الأهلي 14.5 نقطة

3- سبورتنج 9 نقاط

4- طلائع الجيش 5.5 نقطة

خاض الزمالك خمس مباريات في المرحلة الثالثة والأخيرة لتحديد بطل الدوري، حيث حقق الفريق الأبيض أربع انتصارات مقابل تعادل وحيد.

وجاءت انتصارات الزمالك بالترتيب على كلاً من: طلائع الجيش (34-29) - الأهلي (34-28) - طلائع الجيش (30-26) - سبورتنج (38-28).

في المقابل كان تعادل الزمالك الوحيد أمام سبورتنج بنتيجة (36-36).

في المقابل، حقق الأهلي أربع انتصارات مقابل خسارة كانت أمام الزمالك.

وفاز الأهلي على كلاً من: سبورتنج (28 - 26) - طلائع الجيش (31-23) - سبورتنج (26-24) - طلائع الجيش (24-21).

وبهذه النتائج يكون الزمالك في احتياج لنتيجة التعادل على أقل تقدير من أجل الحصول على لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، في المقابل ليس أمام الأهلي سوى تحقيق الانتصار للفوز بلقب الدوري.

وكان آخر تتويج للأهلي ببطولة الدوري موسم (2017 - 2018).

ويعتبر الزمالك حامل لقب الموسم الماضي بعد الفوز على الأهلي في مباراة فاصلة جاءت نتيجتها (18 - 17).