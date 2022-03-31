ممثل عربي في اختبار الملحق.. ماذا تبقى في صراع التأهل قبل قرعة المونديال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قبل ساعات من إجراء مراسم قرعة مونديال قطر 2022، والتي من المقرر أن تقام غدًا الجمعة، حجز 29 منتخبًا بصورة رسمية بطاقات الصعود لكأس العالم.

المونديال العربي سيشهد ظهور منتخبات عربية بخلاف منتخب قطر "المستضيف" بداية من السعودية ممثل قارة آسيا، والثنائي الأفريقي منتخبي المغرب وتونس.

ومن المحتمل أن يشهد المونديال القطري تواجد منتخب عربي آخر وهو منتخب الإمارات والذي يخوض منافسات الملحق الآسيوي.

ويستعرض "الخليج 365" المنتخبات التي تأهلت حتى الآن لمونديال قطر بجانب الصراع على البطاقات الثلاث الأخيرة نحو الوصول للحدث العالمي:

- قارة أوروبا:

تأهل عشر منتخبات من قارة أوروبا مباشرة إلى نهائيات كأس العالم وهم: صربيا - إسبانيا - سويسرا - فرنسا - بلجيكا - الدنمارك - هولندا - كرواتيا - إنجلترا - ألمانيا.

في المقابل، صعد منتخبي البرتغال وبولندا لمونديال قطر بعد خوضهما نظام الملحق بفوزهما على منتخبي مقدونيا الشمالية والسويد.

ويتبقى مقعد أخير لحجز بطاقة الصعود والتي ستكون بين منتخبي إسكتلندا وأوكرانيا ليواجه الفائز من هذه المباراة منتخب ويلز في يونيو المقبل.

- قارة أمريكا الجنوبية:

تأهل من قارة أمريكا الجنوبية أربع منتخبات مباشرة لقطر وهم على الترتيب: البرازيل - الأرجنتين - أوروجواي - الإكوادور.

في المقابل، سينافس منتخب بيرو على بطاقة الملحق بعد حصوله على المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

وينتظر منتخب بيرو -خامس أمريكا الجنوبية - الفائز من مواجهة أستراليا والإمارات والتي تأتي ضمن منافسات الملحق الأسيوي لتحديد بطاقة الصعود لقطر.

- قارة أفريقيا:

شهدت منافسات التصفيات النهائية في قارة أفريقيا صعود خمسة منتخبات وهم: غانا والسنغال والكاميرون وتونس والمغرب.

وأهدر المنتخب المصري بجانب المنتخب الجزائري فرصة الصعود للمونديال العربي بعد الخسارة من السنغال والكاميرون على الترتيب.

- قارة آسيا:

استطاع كلاً من منتخبات السعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية التأهل، بينما سيكون هناك صراعًا في الملحق بين منتخبي الإمارات وأستراليا بعد حصولهما على المركز الثالث.

ومن المقرر أن تقام مباراة الملحق بين الإمارات وأستراليا في يونيو المقبل، حيث سيلاقي الفائز من هذه المباراة منتخب بيرو في نفس الشهر وفي قطر.

- أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا:

تحدد بصورة رسمية المنتخبات المتأهلة في قارة أمريكا الشمالية وهم بالترتيب: كندا - المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكة.

في المقابل، سيلعب المنتخب الكوستاريكي على بطاقة الملحق بعد حصوله على المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

وستكون مواجهة المنتخب الكوستاريكي ضد نظيره منتخب نيوزيلندا.

وكان منتخب نيوزيلندا اكتسح منافسه جزر السولومون بخمسة أهداف دون رد، أمس الأربعاء في لقاء أقيم بقطر.