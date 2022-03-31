محمد صلاح وماني على طائرة واحدة بعد مباراة السنغال ومصر

الشارقة - اميمة ياسر - تواجد محمد صلاح وساديو ماني، نجما ليفربول الإنجليزي على طائرة واحدة، بعد نهاية مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وذكرت صحيفة سينيجو السنغالية: "العودة إلى ليفربول.. ماني وصلاح على نفس الطائرة، حيث سارع الثنائي للانضمام إلى ناديهما ليفربول".

وأوضح التقرير أن الثنائي ماني وصلاح سافرا أمس من مطار بليز ديان في العاصمة السنغالية داكار، وذلك بعد نهاية مباراة مصر الفراعنة وأسود التيرانجا.

وأضافت الصحيفة: "النادي الإنجليزي القوي ليفربول كان بلا شك في عجلة من أمره لعودة مهاجميه، واستأجر بالفعل طائرة خاصة هبطت في وقت متأخر من يوم الاثنين في مطار بليز ديان".

وأشار التقرير إلى أنه كان من المقرر أن تقلع الطائرة الخاصة في وقت مبكر جدًا من اليوم الأربعاء وتحديدًا في الساعة الواحدة صباحًا (الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة)، وهو ما يمنح فرصة لثنائي ليفربول للتحدث عن تفاصيل المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء.

وكان المنتخب الوطني فقد حلم التأهل لكأس العالم قطر 2022 بعد الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1، في المباراة التي جرت أمس في العاصمة داكار بإياب المرحلة الفاصلة من التصفيات المؤهلة للمونديال.