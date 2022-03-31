شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول الـVAR فى فيفا يحاضر الحكام المصريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينطلق، اليوم الخميس، معسكر جديد لحكام تقنية الفيديو بمشاركة مايك فان دير روست، مسئول تقنية الفيديو فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وأفضل محاضر فى العالم فى تقنية الـVAR وبحضور 35 حكما لمدة 5 أيام، ويأتى ذلك فى إطار خطة التطوير التى وضعتها لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبد الفتاح واعتمدها مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، للنهوض والارتقاء بمستوى الحكام ورفع كفاءتهم.
وأكد عصام عبد الفتاح أن هذا المعسكر يأتى ضمن خطة لجنة الحكام لتحقيق أعلى درجات الارتقاء بمستوى الحكام، وستتم إقامة معسكرات مستمرة فى الفترة المقبلة بشكل دورى بمشاركة جميع الحكام تدريجيا.
من ناحية أخرى، قررت لجنة الحكام الرئيسية إجراء اختبارات الترقى للحكام من الدرجة الثالثة إلى الثانية، ومن الدرجة الثانية للدرجة الأولى يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022، بجامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر.
ووافق الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة جمال علام، على اعتماد خطة تطوير لجنة الحكام وتشكيل لجانها الرئيسية والفرعية المقدمة من عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام.
وجاء قرار اعتماد الخطة بعد مناقشات واجتماع أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى مع عصام عبد الفتاح لمناقشة الخطة الموضوعة.
وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة التشكيل النهائى للجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية بعد إعادة هيكلة اللجنة، وتضم اللجنة كلا من: عصام عبد الفتاح رئيسا، وأحمد أبو العلا سكرتيرا وفى العضوية كل من محمد فاروق وحمدى فتحى وتامر درى وفهيم عمر وأيمن دجيش وهشام صلاح ومحمد عبد القادر مرسى، وأحمد أبو العلا.
وقرر مجلس لإدارة اتحاد الكرة اعتماد تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام فى الفترة المقبلة، وأكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة، أن مجلس اتحاد الكرة اعتمد التشكيل الذى تقدم به عصام عبد الفتاح.