شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول الـVAR فى فيفا يحاضر الحكام المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق، اليوم الخميس، معسكر جديد لحكام تقنية الفيديو بمشاركة مايك فان دير روست، مسئول تقنية الفيديو فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وأفضل محاضر فى العالم فى تقنية الـVAR وبحضور 35 حكما لمدة 5 أيام، ويأتى ذلك فى إطار خطة التطوير التى وضعتها لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبد الفتاح واعتمدها مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، للنهوض والارتقاء بمستوى الحكام ورفع كفاءتهم.

وأكد عصام عبد الفتاح أن هذا المعسكر يأتى ضمن خطة لجنة الحكام لتحقيق أعلى درجات الارتقاء بمستوى الحكام، وستتم إقامة معسكرات مستمرة فى الفترة المقبلة بشكل دورى بمشاركة جميع الحكام تدريجيا.