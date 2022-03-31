شكرا لقرائتكم خبر عن تشويش وصافرات استهجان من جماهير السنغال لحظة عزف النشيد الوطنى لمصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة مصر والسنغال التى أقيمت فى داكار بالسنغال، قيام الجماهير السنغالية بالتشويش وإطلاق صافرات الاستهجان لحظة عزف النشيد الوطنى لمصر قبل المباراة التى انتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح والتأهل لكأس العالم.

وقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم شكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن الأحداث المؤسفة التى طالت منتخب مصر فى مباراة السنغال، والتى انتهت بفوز وتأهل السنغال لنهائيات كأس العالم، للمطالبة بإعادة مباراة مصر والسنغال.

إعادة مباراة مصر والسنغال

أكد مصدر فى اتحاد الكرة أن الشكوى تستند على المادة رقم 83 من قانون العقوبات فى الاتحاد الأفريقى، وهى مادة تتضمن بندا صريحا بأن الأحداث الجماهيرية التى تؤثر على نتيجة المباراة بشكل مباشر تؤدى إلى إعادة المباراة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وواصل المصدر أن هناك عقوبات مؤكدة سيتم تطبيقها على السنغال وهى الغرامات المالية والحرمان من الجماهير لعدد من المباريات بسبب الأحداث التى وثقها اتحاد الكرة بالصوت والصورة وأرسلها للكاف، موضحا أن إعادة المباراة تبقى واحدة من العقوبات المطروحة طبقا لتقدير لجنتى العقوبات والانضباط بالفيفا".