شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الصعيد يتواصل.. 6 مواجهات قوية اليوم بالمظاليم أبرزها ملوى وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثالثة عصر اليوم الخميس 6 مباريات نارية فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مجموعة الصعيد بالقسم الثانى، بين ملوى مع أسوان، كيما أسوان مع المنيا، الألومنيوم × البدارى، الفيوم مع تليفونات بنى سويف، بترول أسيوط مع مركز سباب طامية، والإعلاميين مع سوهاج.

يحل نادى أسوان متصدر ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 58 نقطة ضيفا ثقيلا على نادى ملوى القابع فى المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، في مباراة سهلة على تماسيح النيل للاقتراب خطوة كبيرة من حسم بطاقة العودة للدورى الممتاز، فيما يلتقى كيما أسوان صاحب الوصافة برصيد 46 نقطة مع فريق المنيا صاحب المركز الرابع برصيد 41 نقطة فى مباراة صعبة على كلا الفريقينن وحال خسارة كيما أسوان مع فوز أسوان يحسم بطاقة التأهل بشكل رسمى.

ويستضيف نادى الألومنيوم صاحب المركز الثالث برصيد 43 نقطة، فريق البدارى متذيل ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة في مباراة بالمتناول لأصحاب الأرض، ويستقبل نادى الفيوم صاحب المركز الثامن برصيد 32 نقطة فريق تليفونات بنى سويف صاحب المركز العاشر برصيد 30 نقطة في مباراة تبادل المراكز والتي تساوى 6 نقاط.

ويلتقى نادى بترول أسيوط صاحب المركز الخامس برصيد 40 نقطة، مع مركز شباب طامية صاحب المركز السادس برصيد 33 نقطة، وأخيرا يواجه فريق الإعلاميين صاحب المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة مع سوهاج صاحب المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة وهو آخر المراكز التي تهبط بصاحبها إلى القسم الثالث، لذلك ستكون المباراة نارية بين الفريقين للهروب من الهبوط.

ترتيب جدول مجموعة الصعيد بالقسم الثانى قبل مباريات اليوم

1 أسوان 58 نقطة

2 كيما أسوان 46

3 الألومنيوم 43 نقطة

4 المنيا 41 نقطة

5 بترول أسيوط 40 نقطة

6 مركز شباب طامية 33 نقطة

7 المدينة المنورة 33 نقطة

8 الفيوم 32 نقطة

9 ديروط 32 نقطة

10 تليفونات بنى سويف 30 نقطة

11 بنى سويف 26 نقطة

12 الإعلاميين 26 نقطة

13 سوهاج 25 نقطة

14 نادى ملوى 22 نقطة

15 قنا 16 نقطة

16 البدارى 14 نقطة