شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الصالات على صفيح ساخن بين قمتى الطائرة واليد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الترقب تسيطر، اليوم، على جماهير الصالات فى ظل إقامة مواجهتين قمة على صفيح ساخن فى كرة اليد والكرة الطائرة الليلة.

تقام فى السادسة مساء اليوم الخميس مواجهة قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 بين الأهلى والزمالك، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب الدولى قبل الجولة الختامية برصيد 16 نقطة، بينما يمتلك الأهلى 14.5 نقطة، والفائز باللقاء سيتوج بطلا للمحترفين.

أما القمة الثانية فتقام فى تمام الثامنة مساء بين تقام فى الثامنة من مساء اليوم الخميس بين الأهلى والزمالك، فى إطار ثان جولات بلاى أوف قبل نهائى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022، والتى ازدادت سخونة فى ظل تحقيق الزمالك الفوز أمس فى أولى المواجهات بنتيجة 3/2.

وحال فوز كل فريق بمباراة يقام لقاء فاصل على نفس الصالة بالعاصمة الإدارية لتحديد المتأهل إلى النهائى. ويتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى والخاسر يلعب على المركز الثالث.