شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى جاهز لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفنى للأهلى على جاهزية محمد هانى لقيادة الجبهى اليمنى للفريق الأحمر فى مباراته ضد الهلال السودانى يوم الأحد المقبل فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعافى اللاعب من الإصابة.

واشتكى محمد هانى من تجدد إصابته بشد فى العضلة الضامة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد المريخ السودانى قبل توقف مسابقات الأندية بسبب الأجندة الدولية للمنتخبات.

وتعافى محمد هانى من الإصابة بشكل تام بعد إجراء برنامج تأهيلى طوال الفترة الماضية، وانتظم فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعى، وأصبح جاهزا للمشاركة أساسيا فى مباراة الهلال السودانى.

ويرغب الأهلى فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال السوداني من أجل حسم الصعود إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية، حيث يتواجد فى وصافة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 13 نقطة.