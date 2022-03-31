شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب فيفا باستبعاد السنغال من مسابقاته بسبب العنصرية ضد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب اتحاد الكرة، فى شكواه ضد نظيره السنغالى والتى تم تقديمها إلى الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم "كاف"، بتطبيق العقوبات الجديدة الخاصة بالعنصرية فى الملاعب، حيث قرر الفيفا مؤخرا تغليظ عقوبات العنصرية منعا لهذه الظاهرة فى الملاعب.

وأكد اتحاد الكرة فى شكواه على تعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، للعنصرية فى مباراة مصر والسنغال الأخيرة، حيث تم رفع لافتات مهينة للنجم المصرى وهو ما يحظره الفيفا، وأرفق اتحاد الكرة صورا وفيديوهات لهذه الوقائع.

وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم مؤخرا مضاعفة عقوبة العنصرية فى الملاعب، لتصل إلى خصم النقاط أو الاستبعاد من المسابقات، حال تكرار السلوك العنصرى أو التمييزى لجماهير الأندية والمنتخبات.