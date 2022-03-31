شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات فى دورى المظاليم برائحة الممتاز.. أبرزها الداخلية مع دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثالثة عصر اليوم الخميس 6 مباريات نارية فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مجموعة القاهرة بالقسم الثانى، بين الداخلية مع وادى دجلة، الترسانة مع بتروجت، النصر مع زد، المريخ مع بور فؤاد، بلبيس مع منتخب السويس، الاتصالات مع القناة.

ويلتقى نادى الداخلية متصدر ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 56 نقطة مع فريق وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 38 نقطة، فى مباراة من العيار الثقيل، حيث يأمل سيد عيد المدير الفنى لفريق الداخلية مواصلة النتائج الرائعة مع الداخلية والاقتراب خطوة من حسم بطاقة التأهل إلى الممتاز، فى حين يأمل الفريق الدجلاوى فى إسقاط المتصدر وإشعال المنافسة من جديد.

ويستقبل فريق الترسانة صاحب المركز السابع برصيد 36 نقطة، فريق بتروجت صاحب المركز الثانى برصيد 46 نقطة، ويأمل طارق السيد في إعادة التوازن للشواكيش بعد الهزيمتين الماضيتين، في حين يسعى ربيع ياسين في تحقيق الفوز والثلاث نقاط على أمل تعثر الداخلية أمام وادى دجلة.

وفى مباريات أخرى يلتقى فريق النصر صاحب المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة مع فريق زد الخامس برصيد 38 نقطة، ويستقبل المريخ البورسعيدى صاحب المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة مع بور فؤاد صاحب المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة في صراع الهبوط، ويستضيف بلبيس فريق منتخب السويس، وأخيرا يلتقى المصرية للاتصالات مع القناة.

ترتيب جدول مجموعة القاهرة فى القسم الثانى قبل مواجهات اليوم

1الداخلية 56 نقطة

2 بتروجت 46 نقطة

3 السكة الحديد 39 نقطة

4 وادى دجلة 38 نقطة

5 زد أف سى 38 نقطة

6 بورتو السويس 37 نقطة

7 الترسانة 36 نقطة

8 القناة 35 نقطة

9 الإنتاج الحربى 32 نقطة

10 منتخب السويس 32 نقطة

11 المصرية للاتصالات 31 نقطة

12 النصر 26 نقطة

13 المريخ 21 نقطة

14 بور فؤاد 20 نقطة

15 بلبيس 18 نقطة

16 بنها 10 نقاط