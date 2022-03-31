شطة يكشف مفاجآت في مباراة مصر والسنغال

الشارقة - اميمة ياسر - كشف عبدالمنعم شطة نجم النادي الأهلي السابق، وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي سابقا، عن بعض المفاجآت التي تخص مباراة مصر والسنغال، وتقرير حكم المباراة بشأن المباراة المثيرة للجدل، بعد مضايقات من الجمهور السنغالي واستفزازته، والمشهد الهذلي الذي شهده ملعب عبدالله واد أمس.

وقال «شطة» في تصريحات صحفية إن غربال لن يكتب في تقريره ماحدث من استفزازات وإلقاء زجاجات وعمليات تسليط أشعة الليزر على عيون لاعبي منتخب مصر، «لو كتب ده هيدينوا، علشان هيتقال له إنت موقفتش المباراة ليه؟»، مشيرا إلى أنه سيقول في التقرير، إن المباراة كانت تسير بشكل جيد.

وتابع: «الحكم مش هيركز على الليزر، أكتر من الحاجات اللي حصلت في المباراة، لكن هل هي أثرت على المباراة، وعطلت المباراة، وهل هي عرضت لاعب للإصابة؟ الشناوي كان المفروض يستموت، وده كان أفضل الحاجات اللي حصلت، دي هيحصل فيها غرامات، والليزر هيحصل فيه عقوبة قاسية جدا، لابد أن يكتب المراقب ما حدث للأتوبيس، ويكتب كمان إن كان فيه تعامل عنيف من لاعبي السنغال مع لاعبي المنتخب المصري، وما سيحدث هي توقيع عقوبات مالية فقط لا غير».

عبد المنعم شطة: مباراة مصر والسنغال لن تعاد

وأضاف: «أتمنى فيفا يتخذ قرار صارم جدا، طالما الزجاجات لم تصيب اللاعبين بشكل مباشر، ولا مثل هذه الأمور كلها هتكون عقوبات تأديبية، وبها غرامات وحرمان من الجمهور فقط لا غير لفترات معينة، نتمنى أن يتخذ قرار فيفا بإلغاء المباراة أو إعادتها من جديد، يا ريت».

وأكمل عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي سابقا: «لكن على مدار السنوات الماضية، لم يحدث واتخذ فيفا قرار بإعادة المباراة بسبب إلقاء الزجاجات أو استخدام الليزر، لكن بالنسبة لطوبة زيمبابوي، أصيب شخص وقتها، وكان هناك تواطؤ، وهو لم يحدث في مباراة مصر والسنغال».