محمد صلاح لن يعتزل دوليا .. حازم إمام يطمئن جمهور أبومكة

الشارقة - اميمة ياسر - أدان حازم إمام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، على سوء المعاملة التي تلقتها بعثة منتخب مصر والجماهير المصرية في السنغال، لافتًا إلى دهشته الشديدة من الأحداث في إياب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «لعبت كثيرًا في السنغال، لكن ما حدث يوم المباراة، لم أر مثله على الإطلاق».

وأضاف: «جماهير السنغال تعاملت معنا بكل همجية، خاصة عندما وصلنا إلى ملعب المباراة».

وتابع: «تعرضنا لمضايقات وسب وإشارات خارجة، حتى وصلنا إلى ملعب المباراة، جلسنا بجانب مراقب المباراة، لأن الجانب السنغالي لم يخصص أماكن في الملعب للبعثة المصرية، كما فعلنا معهم في استاد القاهرة».

وأردف: «أشكر جميع اللاعبين على ما قدموه، ركلات الترجيح مسألة حظ، علينا أن نبدأ من تلك النقطة، وإلا سنهدم كل شيء».

وواصل: «تحدثت مع أعضاء اتحاد الكرة، وطالبت بعدم اتخاذ أي قرار في الوقت الحالي، لأنه سيكون انفعاليا، سنحضر مؤتمر فيفا حاليًا، ونعقد جلسة مع كيروش لمناقشة كل شيء».

وعن محمد صلاح قال: «لا أريد أن يقسو الناس على محمد صلاح، جميع اللاعبين يهدرون ركلات الترجيح، ويجب ألا نحمل المسؤولية لشخص واحد، رأيت البعض يتحدث عن أن صلاح لا يظهر بالشكل المطلوب مع منتخب مصر، هذا غير صحيح، وجميع اللاعبين قدموا ما عليهم».

وأتم: «بالتأكيد محمد صلاح يشهر بالغضب وحزين للغاية بسبب الخسارة، وهذا شيء طبيعي كل شخص يحزن بطريقته، لكنه لم يتحدث معنا في أي شيء عقب المباراة، وهو مستمر مع منتخب مصر إن شاء الله ولن يعتزل دوليا».

وفشل منتخب مصر في التأهل إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في المرحلة النهائية من التصفيات.