شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام ساجرادا الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك فى السادسة من مساء غد فريق ساجرادا الأنجولى على استاد القاهرة فى ختام مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى ودعها الفريقان عقب احتلال الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد 3 نقاط فيما يحتل فريق ساجرادا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

مباراة الغد تحمل أهمية للبرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق، حيث يعول عليها لتكون تجربة رسمية لمعرفة مدى استجابة اللاعبين لأفكاره خلال الفترة الماضية عقب توليه المهمة، خاصة أن الفريق كان في فترة توقف دون المشاركة في مباريات منذ 19 مارس أمام بيترو أتليتكو الأنجولى فى الجولة الخامسة من البطولة.

كما يرغب فيريرا فى تجربة بعض اللاعبين فى مراكز جديدة ومنح الدوليين راحة من المباراة عقب عودتهم من المشاركة مع المنتخب الوطنى فى مباراتى السنغال بتصفيات كأس العالم وهم : محمد أبو جبل، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أحمد فتوح، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي فيريرا بتشكيل يضم كلا من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود الونش واحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد وامام عاشور ويوسف أوباما

خط الهجوم : احمد سيد زيزو وسيف الجزيري واشرف بن شرقي

وكان الزمالك قد حصد 3 نقاط فقط من 5 مباريات فى دور المجموعات بعدما تعرض لخسارتين أمام الوداد المغربي في القاهرة والمغرب، وتعادل مع بيترو اتليتكو في القاهرة وأنجولا، وتعادل مع ساجرادا في القاهرة، وكانت هذه النتائج هي السبب الأساسي في رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق والذي تولي تدريب الاتفاق السعودي، والتعاقد مع البرتغالي فيريرا.

فى المقابل فإن فريق ساجرادا يدخل مباراة اليوم ويضع أمامه الظهور المشرف فقط وتقديم مباراة قوية أمام بطل مصر بعد وداعه البطولة رسميا مع الزمالك، ومن المتوقع ان يدفع روي سابيري المدير الفني لفريق ساجرادا الأنجولي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: ليوناردو موتوندا، الدفاع: جويس لوماليسا - كيالوندا جاسبار – مامادو ساديو – كارانجا، وفي الوسط: ديبو - كارلينوس - فيكتوريانو – ليبوا، وفي الهجوم: ساتشي – سيلسو.