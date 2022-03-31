هل ستتم إعادة مباراة مصر والسنغال بعد شكوى اتحاد الكرة؟

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القاهرة - سامية سيد - قدم الاتحاد المصرى لكرة القدم شكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن الأحداث المؤسفة التى طالت منتخب مصر فى مباراة السنغال، والتى انتهت بفوز وتأهل السنغال لنهائيات كأس العالم، للمطالبة بإعادة مباراة مصر والسنغال.

إعادة مباراة مصر والسنغال

أكد مصدر فى اتحاد الكرة أن الشكوى تستند على المادة رقم 83 من قانون العقوبات فى الاتحاد الأفريقى، وهى مادة تتضمن بندا صريحا بأن الأحداث الجماهيرية التى تؤثر على نتيجة المباراة بشكل مباشر تؤدى إلى إعادة المباراة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وواصل المصدر أن هناك عقوبات مؤكدة سيتم تطبيقها على السنغال وهى الغرامات المالية والحرمان من الجماهير لعدد من المباريات بسبب الأحداث التى وثقها اتحاد الكرة بالصوت والصورة وأرسلها للكاف، موضحا أن إعادة المباراة تبقى واحدة من العقوبات المطروحة طبقا لتقدير لجنتى العقوبات والانضباط بالفيفا".

فى سياق متصل أعلن وائل جمعة، مدير منتخب مصر، انتهاء مشواره مع منتخب مصر بعدما أخفق المنتخب فى التأهل لكأس العالم 2022، بعد الهزيمة من السنغال بركلات الترجيح، بعد التعادل فى مجموع المباراتين بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه على موقع "تويتر": "اليوم نهاية رحلتى وتواجدى كمسئول مع المنتخب المصرى، وأعود مرة تانية لصفوف المشجعين المنتمين لمنتخب بلدى.. أشكر كل الناس اللى ساندتنا وشجعتنا وكل التوفيق لمنتخبنا فى ما هو قادم".