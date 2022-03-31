شكرا لقرائتكم خبر عن وفد اتحاد الكرة يجتمع بإنفانتينو اليوم لتدعيم شكوى مصر ضد السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى وفد اتحاد الكرة الثلاثى، اليوم الخميس، جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للفيفا المقام فى العاصمة القطرية الدوحة.

وسيعرض وفد اتحاد الكرة على رئيس الفيفا صورا وفيديوهات جديدة للأجواء الإرهابية والعنصرية التى تعرضت لها بعثة منتخب مصر داخل الملعب وخارجه ما أثر على نتيجة المباراة، حيث يتمسك اتحاد الكرة المصرى باحتساب المباراة لصالح منتخب مصر أو إعادة اللقاء على أرض محايدة.

وتعرضت البعثة المصرية فى السنغال لأجواء إرهابية، حيث تم قذف حافلات الفريق والجماهير بالحجارة، قبل أن يتم الاعتداء على اللاعبين بزجاجات المياه خلال الإحماء، وكذلك على المشجعين المصريين بالألعاب النارية وزجاجات المياه فى غياب الأمن السنغالى عن المشهد.

يذكر أن منتخب مصر فقد بطاقة التأهل للمونديال بعدما خسر بركلات الجزاء الترجيحية أمام السنغال مساء الثلاثاء الماضى.