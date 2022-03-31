شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة قمة نهائى دورى محترفى اليد والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير العاشقة لكرة اليد الليلة قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 بين الأهلى والزمالك، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

موعد مواجهة ختام دورى المحترفين والقناة الناقلة

تقام قمة ختام دورى المحترفين فى تمام السادسة مساء اليوم، حيث تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب الدورى قبل الجولة الختامية برصيد 16 نقطة، بينما يمتلك الأهلى 14.5 نقطة.

من جهته كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن إقامة ختام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين بدون جمهور.

وقال عبد المنعم إن الدورة المجمعة الثانية سيطبق عليها نفس شروط المجمعة الأولى، وفقا للتعليمات الأمنية بحضور 30 فردا من كل فريق و15 فردا من كل نادٍ من النشاط الرياضى وأسرة اللعبة.

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة.

وفاز فريق نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 34 / 28 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.