شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: اتحاد الكرة قدم ملفا قويا للفيفا لإعادة لقاء السنغال ونتمسك بالأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن اتحاد الكرة قدم ملف قوى للاتحاد الدولى لكرة القدم من أجل المطالبة بإعادة مباراة مصر والسنغال بعد الأحداث التى شهدتها المباراة.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعى "مع شوبير": "اتحاد الكرة عمل ملف كامل بالصور والفيديوهات لكل ما تعرض له منتخب مصر في السنغال وطلب الحصول على حقه بإعادة المباراة، هو المطلب صعب ولكن بنحاول لأن ما حدث في السنغال أمر صعب ولا يحدث في أي مكان".

وأضاف شوبير: "المخالفات التي استند عليها الاتحاد جاءت كالتالى: المضايقات التى تعرض لها صلاح والسب من خلال الجماهير واللافتات المسيئة له، إرهاب الجماهير للاعبين بإلقاء الحجارة وزجاجات المياه أثناء عملية الإحماء والمباراة، حافلات البعثة المصرية تم تكسير زجاجها والبعض تعرض للإصابات، التشويش على السلام الوطنى لمنتخب مصر أثناء عزفه قبل المباراة، المذيع الداخلى للاستاد أثناء المباراة وده ممنوع، تأثر حكم المباراة بالأجواء الصعبة ما أثر على قراراته".

وأوضح أحمد شوبير: "الاتحاد الدولى سيجتمع وينظر في هذا الملف، لكن من الصعب إعادة المباراة فى مثل هذه الحالات، ولكن نتمسك ببصيص الأمل بعدما قدم اتحاد الكرة ملفا قويا يدين السنغال وأفعالها، وسيكون الحاسم فى هذه الشكوى هو تقرير حكم ومراقب المباراة الذى سيعزز من قوة الشكوى أو يضعفها".