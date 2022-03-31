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قصة صور.. كهربا موهبة تطاردها الأزمات

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القاهرة - سامية سيد - يبدو أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى المحترف فى صفوف هاتاى سبور التركى، تلاحقه الأزمات أينما كان، خاصة أنه حينما يبدأ خطوة الاستقرار الكروى ورحلة جديدة تحاوطه المشاكل.

الأزمة هذه المرة التى تواجه كهربا أكبر من الأزمات الفنية التى تعرض لها من قبل خاصة فى الأهلى وعدم اقتناع المدير الفنى للأهلى موسيمانى بالدفع به كلاعب أساسى والترحيب برحيله للاحتراف، فهى لصالح ناديه السابق الزمالك فى ظل تأييد المحكمة فى سويسرا حكما لصالح نادى الزمالك، بتوقيع غرامة مالية عليه تبلغ 2 مليون دولار بجانب 5% فائدة على المبلغ، بدءا من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ سداد المبلغ كاملا.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قد قرر فى أغسطس 2020 تغريم كهربا بالتضامن من نادى ديبورتيفو أفيس البرتغالى مليونى دولار، مع عدم إيقاف اللاعب، مؤكدين سلامة موقف الأهلى بالتعاقد معه فى ذلك الوقت.

 

ورح  كهربا عن الزمالك عام 2019 بداعٍ أن عقده مع الفريق قد انتهى، فاتخذ مسئولو الفريق الأبيض إجراءات مقاضاة اللاعب، لأن عقده مازال مستمرًا مع الفريق.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للاعب محمود عبد المنعم "كهربا" فى الصور التالية:

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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