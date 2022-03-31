شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه سموحة ودياً اليوم استعداداً لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى فى الرابعة عصر اليوم الخميس مباراة ودية مع نظيره سموحة على استاد الإسكندرية، فى إطار استعدادات الفريقين لعودة مسابقة الدورى.

ويستعد الطلائع لمواجهة إنبى المقرر لها 14 أبريل المقبل بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز باستاد جهاز الرياضة.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 14 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز في 3 لقاءات أمام كل من فاركو وفيوتشر والمصرى البورسعيدى، بينما تعادل فى 5 مواجهات، بينما تلقى الخسارة فى 5 مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.

ودخل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى معسكرا مغلقا بالإسكندرية منذ السبت الماضى ويستمر حتى اليوم، يتخلله بعض المباريات الودية لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدورى.