شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعلم من الشناوى عن حقيقة عرض النصر السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر مسئولو النادى الأهلى من محمد الشناوى قائد الفريق الأحمر عن حقيقة تلقيه عرضا مغريا من نادى النصر السعودى، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومعرفة موقف اللاعب بعدما نمى إلى علمهم دخول مسئولى النادى السعودى فى مفاوضات جادة مع الشناوى ووكيل أعماله خلال الفترة الحالية.

ويحاول مسئولو النصر السعودى إغراء الشناوى بمقابل مالى كبير لإقناعه بالرحيل عن الأهلى فى الصيف المقبل وخوض تجربة جديدة فى الدورى السعودى، باعتباره من أفضل حراس المرمى فى قارة أفريقيا ويقدم مستويات ثابتة فى آخر 6 سنوات، لاسيما أن مسئولى النادى السعودى يبحثون تدعيم مركز حراسة المرمى بحارس مرمى مميز ودولى.

ويتحفظ مسئولو النادى الأهلى على فكرة بيع محمد الشناوى فى الصيف المقبل لرغبة الجهاز الفنى ولجنة التخطيط فى بقاء قائد الفريق باعتباره من أهم العناصر فى صفوف الفريق الأحمر، ولصعوبة تعويضه بحارس مرمى يمتلك نفس الإمكانيات الفنية والقيادية التى يتحلى بها الشناوى.