شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى ثانى جولات بلاى أوف قبل نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثامنة من مساء اليوم الخميس مواجهة قوية بين الأهلى والزمالك، فى إطار ختام جولات بلاى أوف قبل نهائى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021/2022.

ويتافس اليوم أيضا بخلاف مباراة الزمالك مع الأهلى، طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى فى الجولة الثانية. وفى حالة فوز كل فريق بمباراة يقام لقاء فاصل على نفس الصالة بالعاصمة الإدارية لتحديد المتأهل إلى النهائى. ويتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى والخاسر يلعب على المركز الثالث.

من ناحية أخرى، فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره الصيد بنتيجة 3 /2 فى فاصلة جولات بلاى أوف دور قبل نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة، الذى يقام على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة للموسم المحلى 2021/2022، ليتأهلن إلى النهائى.

ويلتقى سبورتنج فريق الأهلى فى النهائى، حيث يتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى مباشرة، بينما يتنافس الخاسر على المركز الثالث.