خاص.. الخطيب يستقر على بديل رؤوف عبد القادر لإدارة النشاط الرياضي بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

اقترب خالد العوضي نائب رئيس اتحاد الكرة اليد السابق، من تولي منصب النشاط الرياضي في النادي الأهلي، ليكون خلفًا لرؤوف عبد القادر والذي سيتولى مشروع البطل الأوليمبي.

وبحسب مصدر في النادي الأهلي لـ"الخليج 365"، فإن هناك اتفاق على تعيين خالد العوضي لإدارة النشاط الرياضي، في المقابل سيتولى رؤوف عبد القادر مشروع البطل الأوليمبي.

وأضاف المصدر، أن إدارة الأهلي أقرت برعاية ودعم كامل على مشروع البطل الأوليمبي حيث هناك استقرار على تكليف رؤوف عبد القادر للإشراف عليه خلال الفترة المقبلة.

وعلم مراسل "الخليج 365"، أن اجتماع الغد الجمعة سوف يشهد نقاش طويل حول إدارة النشاط الرياضي بشكل خاض بجانب بعض الملفات الأخرى.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، استقر خلال اجتماع الإثنين الماضي، على تعيين أحمد النحاس مديرًا لفرع النادي بالتجمع الخامس، وتعيين محمود حزين مديرًا لمقر النادي بمدينة نصر وقائمًا بأعمال مدير الأمن لحين تعيين مدير أمن للفرع ، مع تجديد الثقة في خالد مرسي مديرًا لمقر النادي بالجزيرة، وخالد عبد الرحمن مديرًا لفرع النادي بالشيخ زايد.