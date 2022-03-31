تأهل المكسيك وأمريكا للمونديال القطري وكوستاريكا إلى الملحق العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

لحق المنتخبان المكسيكي والأمريكي لكرة القدم بركب المتأهلين إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر اثر فوز الأول على نظيره السلفادوري 2 / صفر وهزيمة الثاني أمام مضيفه الكوستاريكي صفر / 2 فقط مساء الأربعاء، في الجولة الرابعة عشرة الأخيرة من مباريات الدور النهائي في تصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة للمونديال.

وشهدت نفس الجولة أيضا فوز جامايكا على هندوراس 2 / 1 وبنما على كندا 1 / صفر.

ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بجدول التصفيات بفارق الأهداف فقط خلف نظيره الكندي الذي تأهل رسميا للمونديال قبل مباريات هذه الجولة ، كما تجمد رصيد المنتخب الأمريكي عند 25 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الكوستاريكي الذي كان بحاجة إلى فوز عريض في هذه المباراة ليتأهل على حساب المنتخب الأمريكي.

وبهذا ، رافق المنتخب الأمريكي نظيريه الكندي والمكسيكي إلى المونديال فيما يخوض المنتخب الكوستاريكي الملحق العالمي في مواجهة المنتخب النيوزيلندي الفائز بتصفيات اتحاد أوقيانوسية.

وكانت المنافسة على التأهل للنهائيات والملحق العالمي انحصرت بين منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وكوستاريكا قبل هذه الجولة فيما خرجت منتخبات بنما وجامايكا والسلفادور وهندوراس من دائرة المنافسة قبل هذه الجولة.

وتوج المنتخب المكسيكي مسيرته الناجحة في التصفيات بالفوز على نظيره السلفادوري بهدفين نظيفين سجلهما كارلوس أنتونا وراؤول خيمينيز في الدقيقتين 17 و43 من ضربة جزاء ليتجمد رصيد السلفادور عند عشر نقاط في المركز السابع قبل الأخير.

وكان المنتخب المكسيكي بحاجة إلى نقطة التعادل فقط في المباراة لضمان التأهل المباشر للمونديال بغض النظر عن نتيجة مباراة المنتخبين الكوستاريكي والأمريكي ولكن أنتونا منح الفريق كثيرا من الطمأنينة بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة 17 من متابعة جيدة للكرة بعد ضربة رأس من نيستور أراوخو.

وحصل أنتونا على ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 42 وسددها خيمينيز في الدقيقة التالية بنجاح ليقضي على آمال ضيفه في التعادل ويؤكد تأهل المكسيك للمونديال.

وانتزع المنتخب الأمريكي بطاقة التأهل المباشر الثالثة إلى المونديال رغم الهزيمة أمام مضيفه الكوستاريكي بهدفين سجلهما خوان بابلو فارجاس وأنتوني كونتريراس في الدقيقتين 51 و59 .

وشهدت بداية المباراة أداء قويا من المنتخب الأمريكي ولكن كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب الكوستاريكي تصدى لفرصتين خطيرتين في الدقائق الأولى.

وفشل الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي ويصبح طموح المنتخب الكوستاريكي في التأهل المباشر أمرا صعبا للغاية في ظل فارق الأهداف الكبير الذي تفوق به المنتخب الأمريكي قبل هذه الجولة.

وفي الشوط الثاني ، كسر فارجاس حاجز الصمت بتسجيل هدف التقدم للمنتخب الكوستاريكي في الدقيقة 51 ثم سجل كونتريراس الهدف الثاني في الدقيقة 59 ولكن هذا لم يكن كافيا للمنتخب الكوستاريكي حيث حجز الفريق الأمريكي بطاقة التأهل المباشر للنهائيات فيما تأهل المنتخب الكوستاريكي لملاقات نظيره النيوزيلندي في الملحق العالمي خلال يونيو المقبل.

وحجز المنتخبان المكسيكي والأمريكي بهذا المقعدين رقم 28 و29 في المونديال القطري قبل إجراء قرعة النهائيات غدا الجمعة في الدوحة.

ويعود المنتخب الأمريكي للظهور في البطولة بعد غيابه عن النسخة الماضية التي استضافتها روسيا في 2018 .

ويخوض المنتخب الأمريكي النهائيات للمرة الحادية عشرة علما بأن أفضل نتيجة للفريق في مشاركاته السابقة كانت في النسخة الأولى عام 1930 عندما أحرز المركز الثالث في البطولة.

ويخوض المنتخب المكسيكي النهائيات للنسخة الثامنة على التوالي حيث لم يغب عن النهائيات منذ نسخة 1994 بالولايات المتحدة ، كما ستكون هذه المشاركة هي السابعة عشرة له في النهائيات.

وكانت أفضل نتيجة للمنتخب المكسيكي في مشاركاته السابقة بالمونديال خلال نسختي 1970 و1986 اللتين استضافتهما بلاده حيث وصل فيهما لدور الثمانية.

وفي نفس الجولة من التصفيات ، فاز المنتخب البنمي على نظيره الكندي بهدف نظيف سجله جابرييل توريس في الدقيقة 49 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ورفع المنتخب البنمي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس ، ومني المنتخب الكندي بهزيمته الثانية فقط في هذا الدور من التصفيات وهي الثانية له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالتصفيات لكن هذه الهزيمة لم تؤثر على موقعه في صدارة جدول التصفيات.

وتغلب المنتخب الجامايكي على نظيره الهندوراسي 2 / 1 ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ويتقدم للمركز السادس ، وتجمد رصيد هندوراس عند أربع نقاط في المركز الثامن الأخير حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز بهذا الدور من التصفيات.