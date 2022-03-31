تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

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تعود مساء اليوم الخميس 31 مارس/ آذار 2022 عجلة مباريات الدوريات المحلية إلى الدوران بشكل تدريجي بعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية للمنتخبات وتصفيات كأس العالم 2022.



وأسدل الستار مؤخرا على تصفيات مونديال قطر في جميع القارات، وذلك قبل قرعة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها يوم 1 أبريل/ نيسان المقبل.

يستقبل فريق مؤسسة البيرة نظيره شباب الأمعري في الجولة العشرين من الدوري الفلسطيني (الخميس).

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 بتوقيت أبوظبي.

يحل فريق شباب السموع ضيفا على إسلامي قلقيلية في الجولة العشرين من الدوري الفلسطيني، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 بتوقيت أبوظبي.

يستضيف فريق ثقافي طولكرم نظيره مركز بلاطة في الجولة 20 من الدوري الفلسطيني، حيث تبدأ المباراة الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 بتوقيت أبوظبي.