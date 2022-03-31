أمريكا والمكسيك تتأهلان لكأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تأهلت الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 عن قارة أمريكا الشمالية.



وكانت كندا ضمنت تأهلها للمونديال قبل الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الشمالية.

ويتأهل 3 منتخبات من أمريكا الشمالية إلى كأس العالم، بينما يخوض رابع ترتيب التصفيات مباراة فاصلة مع بطل تصفيات قارة أوقيانوسيا.

وحسمت كوستاريكا المركز الرابع، لتضرب موعدا مع نيوزيلندا في الملحق العالمي المقرر إقامته في يونيو/حزيران المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسرت أمريكا من مضيفتها كوستاريكا بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من التصفيات، ليتساويا في عدد النقاط (25 نقطة)، لكن الضيوف حسموا التأهل للمونديال بفارق الأهداف.

وتستند تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الشمالية في ترتيب المنتخبات إلى إجمالي النقاط أولا، ثم فارق الأهداف الإجمالي، الذي يصب لصالح أمريكا (11 هدفا) مقابل 5 فقط لكوستاريكا.

وفازت المكسيك بنفس النتيجة على السلفادور، لتحسم تأهلها للمونديال.

وفي مباريات أخرى خسرت كندا التي تصدرت جدول ترتيب التصفيات، بهدف دوت مقابل من بنما، فيما فازت جامايكا على الهنداروس بهدفين لهدف.

وباتت أمريكا والمكسيك آخر المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 قبل إجراء القرعة المقرر لها مساء الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل لكأس العالم حتى الآن 28 منتخبا بجانب قطر البلد المستضيف، ويتبقى 3 منتخبات سيتم حسم مقاعدها في يونيو/حزيران المقبل.

وتواجه أوكرانيا منتخب أسكتلندا في الملحق الأوروبي، على أن يتأهل الفائز لمواجهة ويلز في النهائي.

وفي الملحق الآسيوي تواجه الإمارات منتخب أستراليا، على أن يواجه الفائز منتخب بيرو خامس ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية.

وتلتقي كوستاريكا مع نيوزيلندا لحسم البطاقة الأخيرة.