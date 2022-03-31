شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى لقاء تحديد بطل دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى السادسة مساء اليوم، الخميس، مواجهة قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 بين الأهلى والزمالك، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب الدولى قبل الجولة الختامية برصيد 16 نقطة، بينما يمتلك الأهلى 14.5 نقطة.

من جهته كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن إقامة ختام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين بدون جمهور.

وقال عبد المنعم إن الدورة المجمعة الثانية سيطبق عليها نفس شروط المجمعة الأولى، وفقا للتعليمات الأمنية بحضور 30 فردا من كل فريق و15 فردا من كل نادٍ من النشاط الرياضى وأسرة اللعبة.

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة.

وفاز فريق نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 34/28 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.