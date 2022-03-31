شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم صلاح والإخميمى وتوريه يواصلون التأهيل فى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المصابون الثلاثة بفريق غزل المحلة إبراهيم صلاح وخالد الإخميمى ومالك توريه التأهيل من الإصابات التى تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، وجاءت إصابات اللاعبين الثلاثة متباينة، حيث عانى إبراهيم صلاح من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية، بينما عانى خالد الإخميمي من مزق بالعضلة الأمامية، في حين تعرض مالك توريه لشد بالعضلة الخلفية.

وخضع الثلاثة لتدريبات لياقة بدنية تحت إشراف الدكتور محمد عمر مخطط أحمال الفريق، تنفيذا للبرنامج العلاجي الذي وضعه طبيب الفريق الدكتور خالد الجميزي.

ومن المنتظر أن ينضم الثلاثة للتدريبات الجماعية خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا للاستعانة بهم من قبل الجهاز الفنى فى المباريات المقبلة فى الدورى العام، والتي تبدأ بمباراة بيراميدز يوم 9 / 4، طبقًا للرئية الفنية للجهاز.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم 9 أبريل المقبل، والتى ستقام على استاد الدفاع الجوى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى مباراتين وتعادل فى 7 مباريات وخسر فى ثلاث مباريات.