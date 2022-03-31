شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى بالقسم الثانى قبل مواجهات اليوم.. الأوليمبى متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى نادى الأوليمبى صدارة مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة فقط عن حرس الحدود أقرب ملاحقيه بعد مرور 24 جولة في الممتاز ب. ترتيب مجموعة بحرى بالقسم الثانى قبل مواجهات اليوم.. 1الأوليمبى 48 نقطة 2 حرس الحدود 47 3 دكرنس 42 4 كفر الشيخ 41 5 بلدية المحلة 39 6 أبو قير للأسمدة 39 7 المجد السكندرى 38 8 المصرى للسلوم 35 9 المنصورة 30 10 بايونيرز 30 11 سبورتنج 28 12 الحمام 25 13 ألعاب دمنهور 23 14 الزرقا 18 15 الصيد بالمحلة 11 16 الرجاء 8 ونستعرض مباريات اليوم في مجموعة بحرى.. حرس الحدود × بلدية المحلة سبورتنج × الأوليمبى صيد المحلة × الزرقا المجد السكندرى × بايونيرز الرجاء × دكرنس المنصورة × أبو قير للأسمدة كفر الشيخ × ألعاب دمنهور المصرى بالسلوم × الحمام