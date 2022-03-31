شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يترقب عودة لاعبى الأهلى الدوليين قبل موقعة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفنى للأهلى انضمام سباعى الفريق الأحمر الدولى محمد الشناوى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة، بعد انتهاء معسكر منتخب مصر عقب انتهاء مباراة العودة ضد السنغال فى إياب المرحلة الختامية من تصفيات كأس العالم، والتى خسر فيها الفراعنة بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 1 وضياع حلم صعود مصر إلى كأس العالم 2022 بقطر.

ويحدد الجهاز الفنى للأهلى موعد انضمام السباعى الدولى فى التدريبات الجماعية بالتنسيق مع باقى الجهاز الفنى، فى ظل وجود اتجاه لدى الجهاز الفنى لمنحهم راحة إضافية خشية من تعرضهم للإجهاد بسبب مشاركتهم فى مباراتى منتخب مصر أمام السنغال، خاصة اللاعبين الذين شاركوا فى المباراتين كاملتين مثل محمد الشناوى وعمرو السولية وحمدى فتحى وياسر إبراهيم.

ويعكف الجهاز بالنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على وضع برنامج غذائى مخصص بشكل منفرد لكل لاعب خلال شهر رمضان المقبل، ضمن خطة الجهاز لتجنب زيادة وزن اللاعبين خلال شهر الصيام وقبل عودة مسابقة الدورى الممتاز.

وقرر جهاز الأهلى إخضاع لاعبيه لقياسات وزن بشكل يومى خلال شهر الصيام لمراقبة أوزان اللاعبين مع التهديد بتوقيع عقوبات مادية مغلظة عليهم حال زيادة أوزانهم، وكان المدير الفنى للأهلى وجهازه المعاون قد حذروا اللاعبين من زيادة الوزن خلال فترة الراحة حتي لا تتأثر معدلات لياقتهم البدنية.

ويواصل فريق الأهلى تدريباته الجماعية، ضمن التحضير لمباراته ضد الهلال السودانى يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى يسعى خلالها الأهلى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم الصعود إلى دور الثمانية الأفريقى.