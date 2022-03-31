شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية تكريم لأبطال العالم فى الكاراتيه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم الاتحاد المصرى للكاراتيه، اليوم الخميس، احتفالية تكريم لأبطال منتخبنا الوطنى الذين حققوا ميداليات متنوعة فى بطولة العالم للأسوياء وذوى الهمم، التى أقيمت فى دبى العام الماضى.

واعتاد الاتحادعلى تنظيم احتفاليات للأبطال الذين يحققون إنجازات فى مختلف البطولات الدولية، وذلك من أجل تحفيزهم على مواصلة التألق ورفع العلم المصرى عاليا.

يذكر أن لاعبى منتخب الكاراتيه حققوا 8 ميداليات متنوعة، حيث جاءت الميداليات الذهبية الثلاثة من نصيب يوسف عماد بدوى وأحلام يوسف والكوميتيه الجماعى للسيدات والتى مثلت مصر فيها كل من منة شعبان وفريال أشرف وياسمين الهواري وسهيلة أحمد، بينما جاءت الميداليات الفضية من نصيب منه شعبان وعبدالله ممدوح .. أما البرونزية فقد حصل عليها كل من علي الصاوي وياسمين الجويلي ومنتخب الكاتا الجماعي للسيدات والذي مثله كل من أية هشام وأسماء مجدي ونهى عمرو.

ولم تتوقف الإنجازات فى البطولة العالمية عند الأسوياء لكنها امتدت إلى ذوى الهمم حيث تألق اللاعبون وحققوا ثمان ميداليات متنوعة أيضا بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات.

وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب عبد العزيز عاصم وأحمد البلتاجي وسلمى علاء الدين .. أما الميداليات الفضية فكانت من نصيب محمد كمال اللقاني ومصطفى أبوالفتوح .. بينما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب فاطمة أحمد عبدالبديع وندين ناجي وروان خليل الأمير.. وجاءت مروة حساني ويمنى طارق في المركز الخامس.