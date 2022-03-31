ختام منافسات دور الـ16 ببطولة بريطانيا للاسكواش بـ5 مباريات مصرية

القاهرة - سامية سيد - وشهدت البطولة مشاركة عدد كبير من اللاعبين المصريين، ففى منافسات الرجال شارك 14 لاعباً وهم: على فرج، كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، مروان الشوربجى، مازن هشام، محمد الشوربجى، مصطفى عسل، فارس الدسوقى، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، مصطفى السرتي، عمر مسعد، محمد الشربيني وكريم الحمامي.

وفى منافسات السيدات شاركت 13 لاعبة وهن: هانيا الحمامي، سلمى هني، روان العربي، نور الطيب، نادين شاهين، نوران جوهر، يثرب عادل، هنا رمضان، مريم متولي، فريدة محمد، ندى عباس، سنا إبراهيم، وزينة مقوي.

فيما غابت البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الأولى عالمياً وحاملة لقب النسخة الأخيرة من البطولة، عن بريطانيا المفتوحة بسبب تعرضها لإصابة خلال مشاركتها فى البطولات الأخيرة.