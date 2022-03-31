شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يرفع الحمل البدنى قبل مواجهة الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للمقاصة رفع الحمل البدنى للاعبين على هامش التحضير لمباراته ضد الزمالك يوم 9 أبريل المقبل، ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز، من أجل إكساب اللاعبين فورمة المباريات وعدم التأثر بالسلب من طول فترة توقف الدورى.

ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة لتحقيق أكبر استفادة من فترة توقف الدورى من خلال رفع كفاءة اللاعبين البدنية وزيادة حالة الانسجام بين اللاعبين وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق الفيومى قبل توقف الدورى.

وقرر الجهاز الفنى للمقاصة منح لاعبى الفريق الفيومى إجازة أول وثانى أيام شهر رمضان الكريم، ضمن برنامج التحضير لمباراته القادمة ضد الزمالك بمنافسات الدورى المصرى، قبل استئناف التدريبات الجماعية فى شهر رمضان.

واتفق الجهاز الفنى للمقاصة على خوض مباراة ودية، اليوم الخميس، أمام أحد فرق الدرجة الثانية، ضمن برنامج التحضير لمباراته القادمة ضد الزمالك بمنافسات الدورى المصرى، من أجل رفع المستوى الفنى والحفاظ على حساسية المباريات لدى لاعبى الفريق الفيومى.