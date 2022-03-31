شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب على استاد القاهرة وفيريرا يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته، اليوم الخميس، فى الرابعة عصرا على استاد القاهرة الدولى، استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولى.

ويعقد المدير الفنى للفريق البرتغالى جوسفالدو فيريرا، مؤتمرا صحفيا فى الخامسة مساء باستاد القاهرة، بصحبة أحد اللاعبين بالفريق، للحديث عن لقاء الفريق أمام ساجرادا الأنجولى.

ويلتقى الزمالك مع ساجرادا الأنجولى يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى تنتظر خزينة نادى الزمالك انفراجة كبيرة خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعدما أصدرت المحكمة الرياضية حكمًا نهائيًا بتغريم محمود كهربا 2 مليون دولار بفائدة 5% على التأخير لصالح القلعة البيضاء.