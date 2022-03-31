شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى معسكره المغلق بالإسكندرية اليوم استعداداً لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى، اليوم الخميس، معسكر فريقه المغلق الذى أقيم بالإسكندرية منذ السبت الماضى، ولعب خلاله أكثر من مباراة ودية لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدورى.

وتوقفت المسابقة المحلية بسبب مباراتى منتخب مصر مع السنغال بتصفيات كأس العالم قطر 2022، والتى ضاع على إثرها حلم تأهل الفراعنة للمونديال عن طريق ركلات الترجيح.

ويعود الطلائع للتدريب على ملعبه باستاد جهاز الرياضة ومن المقرر أن يلعب مباراة ودية مع البنك الأهلى التاسعة والنصف مساء الأربعاء 6 أبريل على جهاز الرياضة ثم يلاقى المقاولون العرب ودياً أيضاً فى التاسعة والنصف مساء الخميس 7 أبريل على جهاز الرياضة.

ويستعد الطلائع لمواجهة إنبى المقرر لها 14 أبريل المقبل بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز باستاد جهاز الرياضة.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 14 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز فى 3 لقاءات أمام كل من فاركو وفيوتشر والمصرى البورسعيدى، بينما تعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.