«لم أشاهد المقذوفات.. والليزر كتير في مصر».. تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي بعد مباراة المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - علق رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أوجستين سنجور، على استخدام جماهير السنغال لأشعة الليزر للتشويش ومضايقة لاعبي منتخب مصر خلال المباراة النهائية في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 بقطر، وعن المقذوفات التي ألقيت على حارسنا الدولي محمد الشناوي.

وقال أوجستين سنجور في تصريحات صحفية نقلتها شبكة بي بي سي: لم أشاهد المقذوفات التي ألقيت من المدرجات، أما بخصوص الليزر إذا حدث هذا فهو الأول من نوعه في السنغال، لكننا نعلم أنه استخدم كثيرا في القاهرة، ويستخدم غالبا في بلدان معينة، السنغال ليست معتادة على ذلك.

وتابع رئيس الاتحاد السنغالي: لم أر أي تصرفات سيئة في المباراة، لأن السنغاليين معروفين بترحيبهم الشديد.

بيان الاتحاد المصري لكرة القدم

يذكر أن تقدم اتحاد الكرة المصري، بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسئول الأمن والاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قبل انطلاق مباراة الفريقين التي تأتي في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين، وتحديدا محمد صلاح قائد الفريق.

حيث أقدمت الجماهير على إرهاب اللاعبين من خلال القاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الاحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم إرفاقها مع الشكوى.