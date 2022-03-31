شكرا لقرائتكم خبر عن صراع القسم الثانى يتواصل.. 8 مباريات مشتعلة لحسم صدارة مجموعة بحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثالثة عصر اليوم الخميس 8 مباريات نارية في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى، بين حرس الحدود مع بلدية المحلة، وسبورتنج مع الأوليمبى، وصيد المحلة مع الزرقا، المجد مع بايونيرز، الرجاء مع دكرنس، المنصورة مع أبو قير للأسمدة، كفر الشيخ مع ألعاب دمنهور، وأخيرا المصرى بالسلوم مع الحمام.

يتواصل صراع الأوليمبى المتصدر وحرس الحدود الوصيف على بطاقة العبور للممتاز، حيث فارق النقطة يشعل المنافسة، ويحل الأوليمبى صاحب الصدارة برصيد 48 نقطة، ضيفا على سبورتنج صاحب المركز الحادى عشر برصيد 28 نقطة، ويأمل الضيوف في اقتناص الثلاث نقاط ومواصلة الصدارة، فيما يستضيف نادى حرس الحدود الوصيف برصيد 47 نقطة فريق بلدية المحلة صاحب المركز الخامس برصيد 39 نقطة في مباراة مثيرة من زمن الدورى الممتاز.

ويلتقى فريق المنصورة صاحب المركز التاسع برصيد 30 نقطة مع أبو قير للأسمدة صاحب المركز السادس برصيد 39 نقطة، فيما يستقبل كفر الشيخ الرابع في الترتيب برصيد 41 نقطة فريق ألعاب دمنهور صاحب المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، في مباراة مهمة للضيوف للهروب من شبح الهبوط للقسم الثالث.

حرس الحدود × بلدية المحلة

سبورتنج × الأوليمبى

صيد المحلة × الزرقا

المجد السكندرى × بايونيرز

الرجاء × دكرنس

المنصورة × أبو قير للأسمدة

كفر الشيخ × ألعاب دمنهور

المصرى بالسلوم × الحمام