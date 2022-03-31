شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى: رحلت عن فاركو بشكل ودى.. ويجب تقليص عدد فرق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى عبد العاطي، المدير الفني السابق لفريق فاركو، إنه لم يتوقع الرحيل عن فاركو بهذا الشكل، لافتا إلى أن الاتفاق معهم على إنهاء الأمور تم بشكل ودي دون اللجوء للشرط الجزائي، مشيرا إلى أن الخسارة من كفر الشيخ بكأس مصر قد تكون السبب، رغم أنه خاض المباراة بالتشكيل الأساسي، نافيا وجود أي خلاف بينه وبين إدارة النادي.

وأكد عبد العاطى خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1"، أنه لم يحدث أى اتصال بيه وبين المدير الفني الجديد لفاركو، لافتا إلى أن تربطه علاقة طيبة بإدارة نادى فاركو، والدليل أنه تقدم باستقالته بعد الخسارة في أول 3 مباريات.

واقترح عبد العاطى ضرورة تقليص عدد فرق الدوري إلى 16 ناديا فقط، للنهوض بالكرة المصرية وتوفير مساحات زمنية للمنتخبات والأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وتحدث المدير الفني السابق لفاركو عن أن أزمته مع نادي أسوان، مؤكدا أنها انتهت وعلاقته طيبة حاليا معهم، وأن تجربته مع فاركو مختلفة عن أسوان بسبب الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين، عكس مرحلة تدريبه أسوان، رغم توافر كل الإمكانيات خلال توليه تدريب فاركو.