الأهلى يستأنف تدريباته اليوم بعد 24 ساعة راحة

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلى تدريباته الجماعية، اليوم الخميس، بعد 24 ساعة راحة حصل عليها اللاعبون أمس الأربعاء ضمن البرنامج المعد من قبل الجهاز الفنى استعدادا لمباراته القادمة ضد الهلال السودانى يوم الأحد المقبل، فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بها لضمان الصعود إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.

ويواصل الأهلى تدريباته على شقين أحدهما بدنى من خلال أداء تدريبات بدنية فى الجيم وداخل الملعب والآخر فنى من خلال أداء تقسيمة جماعية ومحاضرات فنية ومشاهدة فيديوهات لمباريات بطل السودان، للتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مباراة الأحد الحاسمة فى استمرار مسيرة بطل أفريقيا فى آخر نسختين بالبطولة القارية.

ويعكف الجهاز بالنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على وضع برنامج غذائى مخصص بشكل منفرد لكل لاعب خلال شهر رمضان المقبل، ضمن خطة الجهاز لتجنب زيادة وزن اللاعبين خلال شهر الصيام وقبل عودة مسابقة الدورى الممتاز .

وقرر جهاز الأهلى إخضاع لاعبيه لقياسات وزن بشكل يومى خلال شهر الصيام لمراقبة أوزان اللاعبين مع التهديد بتوقيع عقوبات مادية مغلظة عليهم حال زيادة أوزانهم، وكان المدير الفني للأهلى وجهازه المعاون قد حذروا اللاعبين من زيادة الوزن خلال فترة الراحة حتي لا تتأثر معدلات لياقتهم البدنية.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية ضمن التحضير لمباراته ضد الهلال السودانى يوم 3 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى يسعى خلالها الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم الصعود إلى دور الثمانية الأفريقي.