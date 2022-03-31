شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: الليزر أثر على المنتخب فى ضربات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى خالد جلال، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، أن منتخب مصر عاش نفس السيناريو أمام المنتخب السنغالي في نهائي أمم أفريقيا وإياب المباراة الفاصلة في كأس العالم.

وتابع خالد جلال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس: "مشاركة رامي ربيعة في تشكيل منتخب مصر أمام السنغال علامة استفهام من كيروش، والهدف المبكر أربك حسابات المنتخب في أرض السنغال".

ودافع جلال عن منتخب مصر قائلا: "نحن واجهنا المنتخب الأقوى فى أفريقيا، الخسارة بضربات الترجيح ليست شيئا سيئا لكنها في النهاية حسمت بطاقة التأهل للمونديال".

وعن ظاهرة الليزر التي أثرت على منتخب مصر في لقاء السنغال أكد جلال: "الليزر أثر على المنتخب في ضربات الترجيح، الليزر طوال اللقاء يؤثر على حارس المرمى، وفي ضربات الترجيح أكثر لاعب يتأثر بهذه الأشعة هو الحارس".