الامارات | نادي «دبي لأصحاب الهمم» ينظّم مسابقة القرآن الكريم الرمضانية 4 أبريل

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي «دبي لأصحاب الهمم» ينظّم مسابقة القرآن الكريم الرمضانية 4 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم عن تنظيم فعاليات النسخة العاشرة لمسابقة القرآن الكريم اعتباراً من الرابع من أبريل المقبل بمقر النادي لمدة أسبوعين ضمن النشاط الرمضاني الذي يقام سنوياً تحت رعاية الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ووفقاً لبيان النادي «يتوقع مشاركة 463 متسابقاً في مختلف الإعاقات من 57 جهة يتنافسون في فئات: حفظ القرآن كاملاً، 20 جزءاً، نصف القرآن، 10 أجزاء، سبعة أجزاء، خمسة أجزاء، ثلاثة أجزاء، جزآن وجزء، فضلاً عن إحدى قصار السور من أجل تشجيع «أصحاب الهمم» على الإقبال على كتاب الله حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، وإذكاء روح المنافسة بين المشاركين لتعلم كتاب الله وتعليمه ونشر الثقافة القرآنية، خصوصاً أن حفظ القرآن يعد نوعاً من النشاط الذهني لأصحاب الهمم، حيث يسهم القرآن الكريم في تحسين النطق وتنمية الإدراك والانتباه، وتحفيز الذاكرة لديهم».

ووجهت عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة المنظمة، رئيسة الفلاسي، الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم على «رعايتها السنوية للمسابقة خلال رمضان لتشجيع أصحاب الهمم على حفظ كتاب الله وتدبّر معانيه، واكتشاف مواهب جديدة من الذين منّ الله عليهم بالصوت الجميل، وتأهيل أبنائنا من أصحاب الهمم لمواكبة أقرانهم من حفظة كتاب الله الكريم، وبالتالي استغلال أوقاتهم بالقرآن الكريم خلال شهر رمضان الذي يمنح أبناءنا من أصحاب الهمم الدافع الأكبر ومنه يستلهمون الحافز للتفوق في مجالات الحياة، إلى جانب نيل الأجر والثواب».

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