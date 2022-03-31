الامارات | اليابان تحصد لقب بطولة دبي الدولية للمنتخبات الأولمبية.. الإمارات ثالثاً

شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تحصد لقب بطولة دبي الدولية للمنتخبات الأولمبية.. الإمارات ثالثاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز منتخب اليابان درع بطولة دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً، بعد فوزه على منتخب السعودية بهدف نظيف في مباراة تحديد المركزين الأول والثاني، أمس، على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم في دبي، فيما حصد منتخبنا الوطني المركز الثالث بعد تغلبه على نظيره الصيني (الرابع) بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها حسين مهدي (4)، منصور المنهالي من ركلة جزاء (92)، سعيد سليمان (94).

وتوج الأمين العام لاتحاد الكرة محمد الظاهري المنتخب الياباني بدرع البطولة، وقال في تصريح صحافي: «البطولة الودية مثلت منافسة قارية مصغرة، نظراً لمشاركة عدد كبير من المنتخبات، وصل إلى 10، وهو ما يؤكد مجدداً النجاحات المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الاستضافة».

وأسفرت بقية المباريات عن حصد منتخب كرواتيا المركز الخامس بفوزه على منتخب قطر (السادس) بالركلات الترجيحية بنتيجة 8-7، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وحل المنتخب الأوزبكي في المركز السابع بفوزه على فيتنام (الثامن) بهدف نظيف، وجاء العراق تاسعاً بفوزه على تايلاند (العاشر) بهدفين لهدف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news