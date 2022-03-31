الامارات | «عمومية السباحة» تعتمد لائحة النظام الأساسي

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية السباحة» تعتمد لائحة النظام الأساسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السباحة لائحة النظام الأساسي، وبدأت في خطوات إجراء العملية الانتخابية عن طريق تشكيل لجنة الانتخابات والطعون، على أن يكون الجدول الزمني 60 يوماً من أجل خوض الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة جديد يقود اللعبة الفترة المقبلة.

وأقرت الجمعية، التي أقيمت أول من أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سلطان السماحي رئيس الاتحاد، اعتماد لائحة النظام الأساسي بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني بتواجد 11 نادياً من الأندية الأعضاء.

وقال الأمين العام لاتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»: «اعتمدت الجمعية العمومية لائحة النظام الأساسي بموافقة 11 نادياً، وسيتم تشكيل اللجنة الانتخابية ولجنة الطعون وإرسالها إلى الأندية لوضع الجدول الزمني للانتخابات التي من المقرر أن تتم خلال 60 يوماً طبقاً للائحة النظام الأساسي».

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