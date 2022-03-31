الامارات | «الانضباط» تعاقب كلباء بسبب «غياب الطبيب على دكة البدلاء»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» تعاقب كلباء بسبب «غياب الطبيب على دكة البدلاء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت لجنة الانضباط باتحاد الكرة خلال اجتماعها، أول من أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، اتحاد كلباء بتوجيه لفت نظر إلى النادي في دوري المحترفين تحت 21 سنة، لعدم وجود طبيب على دكة البدلاء.

وفي الدرجة الثانية، عاقبت ليوا بالخسارة أمام ريجينال (0–3) في الدرجة الثانية، لمشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً، ووجهت لفت نظر للموج. ووجهت أيضا لفت نظر إلى فرق رمال سيتي ودي غاردنز والزمالك في الدرجة الثالثة، لمخالفة بروتوكول عمليات المباريات، وعقوبة الإنذار للبطائح في دوري الأشبال للسبب ذاته.

ونظرت اللجنة في طلب الإحالة من لجنة المنتخبات بخصوص تقرير الجهاز الإداري للمنتخب الأول، وقررت إيقاف لاعب الشارقة شاهين عبدالرحمن أربع مباريات مع ناديه وتغريمه (200 ألف درهم) لخروجه من معسكر المنتخب دون إذن مُسبق.

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