الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلاف

قال مراقبون إن هناك بوادر خلاف بدأت تظهر بين المسؤول البارز في النادي، وبين مدرب الفريق الذي يسعى لكي تكون كل الصلاحيات الفنية الخاصة بالفريق بيده، بعيداً عن الأمور الإدارية، بهدف النجاح في عمله.

بطولة

نظم نادي باربل للقوة البدنية في دبي بطولة أشرف عليها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وبمشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، وشهدت أجواء رياضية ومهارات مميزة.

موهبة

عبر مدرب أحد فرق الدرجة الأولى عن سعادته لنجاحه باستكشاف أكثر من لاعب موهوب خلال تدريب الفريق الأول، مؤكداً أن ذلك لا يقل أهمية عن تحقيق نتائج جيدة في البطولة.

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