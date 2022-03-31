سواء كنت موجودا أم لا .. رسالة غامضة من محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - وجه قائد المنتخب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي رسالة "غامضة" لزملائه عقب الفشل في التأهل إلى نهايات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر فيسبوك مقطع فيديو لجلسة عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة مع لاعبي منتخب مصر عقب الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح أمس الثلاثاء، في إياب الدور الفاصل للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وأكد صلاح في كلمته لزملائه فخره باللعب مع هذا الجيل من اللاعبين، موضحا أن المنتخب المصري خسر تذكرة التأهل للمونديال بضربات الترجيح "وهو أمر لا يستطيع أحد التدخل فيه" حسب قوله.

وقال نجم ليفربول "لقد لعبت لفترة مع الجيل السابق بقيادة محمد أبوتريكة ووائل جمعة، كما لعبت مع الجيل التالي مع لاعبين مميزين مثل عبد الله السعيد".

وأردف "لا يوجد الكثير لأقوله، لكن في الحقيقة كان لي الشرف للعب مع الجيل الحالي".

وحاول صلاح استكمال حديثه فقال "سواء كنت موجودا أم لا..." فقاطعه وزير الرياضة مشددا على أن "الجميع مستمر وهناك تحديات قادمة". وأردف "كابتن محمد قدر الله وما شاء فعل".

وأثار صلاح بهذه الجملة غير المكتملة الجدل حول إمكانية تفكيره في الاعتزال الدولي!