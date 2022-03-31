الفيفا: ندرس أحداث مباراة مصر والسنغال

الشارقة - اميمة ياسر - علق المتحدث الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على الأحداث التي شهدتها مباراة مصر والسنغال في إياب المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وقال متحدث باسم الفيفا في تصريحات بشبكة "سكاي سبورتس": "الفيفا حاليا بصدد تحليل التقارير الرسمية لمباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم بين السنغال ومصر".

وأضاف: "سيتم تقييم المعلومات ذات الصلة الواردة في تقارير المباراة من قبل الهيئات التأديبية المختصة قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها".

واستند الاتحاد المصري لكرة القدم لعدة أمور في شكواه لدي الاتحاد الدولي "فيفا" ضد السنغال عقب مباراة الفراعنة أمام أسود التيرانجا ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاءت أبرز المخالفات التي ذكرها اتحاد الكرة في شكواه :

1- ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدا محمد صلاح قائد الفريق .

2- أرهاب الجماهير السنغالية للاعبي منتخب مصر من خلال القاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الاحماء.

3- تعرض حافلات البعثة المصرية للإعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم ارفاقها مع الشكوي.

4- توجيه أشعة ليزر على أعين اللاعبين المصريين خلال ركلات الترجيح التي منحت بطاقة التأهل للفريق السنغالي.

5- قرارات حكم اللقاء خلال المباراة وهو ما أثر علي أحداث المباراة .

ويدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، التقارير الرسمية لمباراة السنغال ومصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، وإحالة هذه المعلومات إلى لجانه المتخصصة في الانضباط، على خلفية توجيه أشعة ليزر على أعين اللاعبين المصريين خلال ركلات الترجيح التي منحت بطاقة التأهل للفريق السنغالي.