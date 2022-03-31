وائل جمعة يستقيل من منصبه بالجهاز الفني للفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - اعتذر وائل جمعة، مدير المنتخب الوطني، عن الاستمرار في منصبه في الجهاز الفني للفراعنة، وذلك بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام السنغال بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

وكتب وائل جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اليوم نهاية رحلتي وتواجدي كمسئول مع المنتخب المصري وأعود مرة ثانية لصفوف المشجعين المنتمين لمنتخب بلدي".

وأضاف وائل جمعة: "أشكر كل الناس اللي ساندتنا وشجعتنا وكل التوفيق لمنتخبنا في ماهو قادم".

وتأهل المنتخب السنغالي للمرة الثالثة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد الفوز على مصر بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت على ملعب "عبدالله واد" بداكار، في إياب المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.