الكاف: لن يتم قبول شكوى مصر ضد السنغال .. لهذه الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - أكد رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن مباراة السنغال ومصر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، تُلعب تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وليس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وبالتالي فيفا هو من سينظر شكوى مصر.

وقال هاك في تصريحات لبرنامج الريمونتادا عبر قناة المحور، إن فيفا سيطلب من مصر دفع رسوم الشكوى وأسبابها، ليتم نظرها من لجنة الانضباط وسماع أقوال الطرفين.

وأوضح هاك، أنه طالما لم يحدث اقتحام للجماهير السنغالية لملعب المباراة، فمن الصعب قبول شكوى مصر بإعادة المباراة.

واختتم رئيس انضباط كاف: "أستبعد أن يكون هناك قرار بإعادة المباراة على ملعب محايد، السبب الوحيد للإعادة على ملعب محايد هو أن يكون هناك أسباب قهرية لعدم إقامة المباراة".