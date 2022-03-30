شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يتقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا نسختى 2022 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الاتحاد المصرى لكرة اليد بطلب لاستضافة بطولة أمم أفريقيا نسختى 2022/24 بعدما قام الاتحاد الأفريقى لكرة اليد برئاسة منصور أريمو بسحب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية نسخة 2022 من المغرب، وسحب نسخة 2024 من الجزائر.

وأرسل الاتحاد الأفريقي لكرة اليد خطابا رسميا إلى الاتحاد المصرى، فى مارس، يفيد بتأجيل بطولة الأمم الأفريقية فى نسختها الـ25 للرجال لكرة اليد، وإقامتها فى الفترة من 11 إلى 18 يوليو 2022 فى المغرب، بناء على تعارض موعدها السابق مع انطلاق دورة الألعاب المتوسطية والتى تستضيفها مدينة وهران الجزائرية، في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو 2022 قبل سحبها من المغرب.

وخاض منتخب مصر مؤخرا وديتين أمام البرازيل والتى شهدت فوز الفراعنة بالمركز الأوليمبى فى إطار الاستعدادا للمنافسة، لا سيما وأن لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد المصرى قامت بتعديل مواعيد الدورة المجمعة لتحديد بطل الدورى من أجل استعدادا الفراعنة للمنافسة.